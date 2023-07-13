Меню
KION запускает в Санкт-Петербурге летний кинотеатр «Кинодвор гостинки»
На площадке будут бесплатно показаны главные хиты сервиса, в том числе «Бэби-тур», «Пелевин» и «Там, где цветет полынь».
13 июля 2023 14:34
Эксклюзив: Риналь Мухаметов рассказал, какие сериалы смотрит прямо сейчас и кто из актеров его вдохновляет
1 июля на KION выйдет сериал «Там, где цветет полынь» с Викторией Агалаковой, Сабиной Ахмедовой, Риналем Мухаметовым и Артемом Ткаченко. По случаю премьеры мистической драмы встретились с Риналем и выведали его список любимых фильмов и сериалов.
29 июня 2023 19:00
Виктория Агалакова сталкивается с мистическими силами в трейлере сериала «Там, где цветет полынь»
Экранизация одноименного бестселлера о девушке с необычным даром выйдет этим летом на сервисе KION.
20 июня 2023 15:16
