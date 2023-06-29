Эксклюзив: Риналь Мухаметов рассказал, какие сериалы смотрит прямо сейчас и кто из актеров его вдохновляет

1 июля на KION выйдет сериал «Там, где цветет полынь» с Викторией Агалаковой, Сабиной Ахмедовой, Риналем Мухаметовым и Артемом Ткаченко. По случаю премьеры мистической драмы встретились с Риналем и выведали его список любимых фильмов и сериалов.

Любимый режиссер

Одного любимого нет. Но есть несколько режиссеров, которыми я вдохновляюсь. Это Тим Бертон, т. к. он экспериментирует с яркой формой. Паоло Соррентино я полюбил его за сериал «Молодой папа». И Сестры Вачовски, т. к. есть ощущение, что их подача философии черпается из будущего.

Фильм, который больше всего на вас повлиял

Фильм «Маска» с Джимом Керри. Именно после этого фильма я решил рассмотреть профессию актера.

Маска

Сериал, который вы можете рекомендовать всем

Однажды по рекомендации друга оператора, я посмотрел сериал «Во все тяжкие», после его просмотра я убедился в том, что настала эра сериалов.

Любимая комедия

«Скот Пилигрим против всех». Небанальная и яркая история про влюблённость.

Во все тяжкие

Любимый актер, который вдохновляет

Эндрю Скотт, Джим Керри, Киану Ривз. Каждый из них филигранно демонстрирует свое мастерство.

Любимый советский фильм

Комедии Гайдая. Потому что комедии, из всевозможных жанров, я люблю больше всего.

Киану Ривз

Что смотрите прямо сейчас

Недавно досмотрел последний сезон сериала «Тед Лассо» (Apple TV) и «Наследников» (HBO). Это снова комедии, но с интересной совокупностью художественных приемов психологического характера.

Российский сериал, который стоит показать всему миру

Сериал «Оптимисты», т.к это прекраснейшая работа режиссера Алексея Попогребского.