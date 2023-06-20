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Киноафиша Новости Виктория Агалакова сталкивается с мистическими силами в трейлере сериала «Там, где цветет полынь»

Виктория Агалакова сталкивается с мистическими силами в трейлере сериала «Там, где цветет полынь»

20 июня 2023 15:16
Виктория Агалакова сталкивается с мистическими силами в трейлере сериала «Там, где цветет полынь»

Экранизация одноименного бестселлера о девушке с необычным даром выйдет этим летом на сервисе KION.

В сети появился полноценный трейлер многосерийной мистической драмы «Там, где цветет полынь», являющейся экранизацией одноименного книжного бестселлера Ольги Птицевой. В представленном ролике оглашена официальная дата премьеры сериала — все шесть эпизодов выйдут 1 июля эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION.

В центре сюжета — десятиклассница Ульяна (Виктория Агалакова), чья жизнь в одночасье кардинально меняется. Перемены происходят, когда юная героиня обнаруживает у себя страшный дар — она способна предвидеть гибель других людей. В свете несчастного случая Ульяна лишается семьи и дома, поэтому ей приходится скитаться. Пытаясь избавиться от своего проклятия, главная героиня сталкивается с потусторонними силами под управлением таинственной проводницы по имени Рута (Сабина Ахмедова). После этого школьнице придется взглянуть в лицо собственным страхам и выяснить, какие секреты скрывает поле полыни, цветущее у дома таинственной незнакомки.

В остальной актерский состав вошли Артем Ткаченко, Риналь Мухаметов, Илларион Маров, Владислав Семилетков, Ника Здорик, Юлия Черепнина, Светлана Авилова, Владимир Баркалая и Эвелина Котова. Режиссером выступил Кирилл Кузин («Сергий против нечисти»), сценарий написали Михаил Шульман («Одержимая») и Анастасия Зарубеева («Через прицел»).

Фото: Онлайн-кинотеатр KION
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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