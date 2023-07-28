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Охотник за дезертирами 2021 - 2023, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Охотник за дезертирами
Киноафиша Сериалы Охотник за дезертирами Сезоны Сезон 2

D.P. 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 28 июля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 12 минут
О чем 2-й сезон сериала «Охотник за дезертирами»

Во 2-м сезоне сериала «Охотник за дезертирами» Чжун Хо и Хо Ель работают под прикрытием, чтобы подружиться с девушкой дезертира. В попытке получить информацию эти двое идут на любые ухищрения даже за пределами службы. Новый прогресс в задании проливает свет на реальные проблемы, с которыми сталкивается каждый, кого призывают на военную службу. Например, безжалостная дедовщина изменила некогда теплый характер Чо Сук Бонга, заставив его покинуть расположение части и пойти на преступление. В свете этой информации к внутреннему армейскому расследованию подключаются двое детективов полиции.

Рейтинг сериала

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8.2 IMDb
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Список серий сериала Охотник за дезертирами График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
28 июля 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
28 июля 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
28 июля 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
28 июля 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
28 июля 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
28 июля 2023
График выхода всех сериалов
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