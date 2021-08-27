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Охотник за дезертирами
Сезоны
Охотник за дезертирами, список сезонов
D.P.
18+
Год выпуска
2021
Страна
Южная Корея
Эпизод длится
52 минуты
Стрим-сервис
Netflix
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
1
голос
8.2
IMDb
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Список сезонов сериала «Охотник за дезертирами»
Сезон 1 / Season 1
6 эпизодов
27 августа 2021
Сезон 2 / Season 2
6 эпизодов
28 июля 2023
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