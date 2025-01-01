Меню
30 сребреников
30 сребреников, список сезонов
30 Monedas
18+
Год выпуска
2020
Страна
Испания
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
HBO
Список сезонов сериала «30 сребреников»
Сезон 1 / Season 1
8 эпизодов
29 ноября 2020 - 17 января 2021
Сезон 2 / Season 2
8 эпизодов
23 октября 2023 - 11 декабря 2023
