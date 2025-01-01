Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала 30 сребреников
Киноафиша Сериалы 30 сребреников Сезоны

30 сребреников, список сезонов

30 Monedas 18+
Год выпуска 2020
Страна Испания
Эпизод длится 60 минут
Телеканал HBO

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.1 IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «30 сребреников»
30 сребреников - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
8 эпизодов 29 ноября 2020 - 17 января 2021
 
30 сребреников - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
8 эпизодов 23 октября 2023 - 11 декабря 2023
 
Возвращение Джона Сноу и не только: что могли бы показать в 9 сезоне «Игры престолов» — ИИ все уже придумал
Всего одна сцена из «Властелина колец» подтверждает, что Леголас был лучшим бойцом: Арагорн по сравнению с ним просто слабак
Думали, что уже знаете фильм «Брат» наизусть? Этот тест вас точно удивит — даже набрать 3/6 сложно
Джонни Депп согласился вернуться в «Пиратов Карибского моря»: Disney должны выполнить лишь одно условие (и речь не про миллион альпак)
Война, которую детям так и не показали: главной странности мульта «Ну, погоди!» есть лишь одно объяснение — и оно пугает до мурашек
Эти проекты едва не погубили Disney — но многим они нравятся: таких кассовых провалов еще не было
Почему Паттинсон в «Бэтмене» стал нелюдимым отшельником: можно больше не гадать — сценарист озвучил диагноз
Звезду «Места встречи» после выхода сериала отыскали реальные бандиты: московский авторитет передал артисту всего 5 слов (и черный ящик)
«Запретное, священное»: у реального Сулеймана было целых 3 гарема, из них женский лишь один — в другом держали юных мальчиков
Пройдут только те, кто цитирует фильм без запинки: сложный тест на знание «Любовь и голуби»
Победа не помогла покорить сердца зрителей: эти фильмы выиграли «Оскар», но были забыты почти сразу же
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше