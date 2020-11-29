В 1-м сезоне сериала «30 сребреников» священник пытается сбежать от самого себя и своих демонов. Для этого он отправляется в отдаленный город в Испании. Там с ним происходит ряд загадочных происшествий, которые приводят к тому, что главный герой берется за сеансы экзорцизма. Корова рожает детеныша, который оказывается... человеком. Местные жители считают, что это работа дьявола. Таинственное зеркало хранит в своем отражении тайну загробной жизни — или самого ада? Вергара решает проблемы местного населения, но затем вынужденно возвращается в Рим, чтобы найти Папу, а также своих злейших врагов.