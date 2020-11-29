Меню
30 сребреников 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала 30 сребреников
Киноафиша Сериалы 30 сребреников Сезоны Сезон 1

30 Monedas 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 29 ноября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «30 сребреников»

В 1-м сезоне сериала «30 сребреников» священник пытается сбежать от самого себя и своих демонов. Для этого он отправляется в отдаленный город в Испании. Там с ним происходит ряд загадочных происшествий, которые приводят к тому, что главный герой берется за сеансы экзорцизма. Корова рожает детеныша, который оказывается... человеком. Местные жители считают, что это работа дьявола. Таинственное зеркало хранит в своем отражении тайну загробной жизни — или самого ада? Вергара решает проблемы местного населения, но затем вынужденно возвращается в Рим, чтобы найти Папу, а также своих злейших врагов.

7.1 IMDb
Список серий сериала 30 сребреников График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Паутина Telarañas
Сезон 1 Серия 1
29 ноября 2020
Уиджа Ouija
Сезон 1 Серия 2
6 декабря 2020
Зеркало El espejo
Сезон 1 Серия 3
13 декабря 2020
Воспоминания Recuerdos
Сезон 1 Серия 4
20 декабря 2020
Двойник El doble
Сезон 1 Серия 5
27 декабря 2020
Священная война Guerra Santa
Сезон 1 Серия 6
3 января 2021
Стеклянная шкатулка La caja de cristal
Сезон 1 Серия 7
10 января 2021
Жертвоприношение Sacrificio
Сезон 1 Серия 8
17 января 2021
