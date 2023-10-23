Во 2-м сезоне сериала «30 сребреников» история отца Вергары продолжается. Напомним, в предыдущем сезоне экзорциста, боксера и бывшего заключенного представители церкви сослали на должность священника в провинциальный испанский городок. Главный герой всеми силами хочет сбежать от своего прошлого и вести уединенный образ жизни, но недруги находят его и там. С отцом Вергарой начинают твориться странные вещи. Оперативная группа под управлением мэра Пако и местный ветеринар Елена пытаются докопаться до истины, которая на самом деле имеет непосредственное отношение к мировому заговору. В новом сезоне герои продолжат свой путь.