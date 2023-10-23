Меню
30 сребреников 2020 - 2023, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала 30 сребреников
Киноафиша Сериалы 30 сребреников Сезоны Сезон 2

30 Monedas 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 23 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «30 сребреников»

Во 2-м сезоне сериала «30 сребреников» история отца Вергары продолжается. Напомним, в предыдущем сезоне экзорциста, боксера и бывшего заключенного представители церкви сослали на должность священника в провинциальный испанский городок. Главный герой всеми силами хочет сбежать от своего прошлого и вести уединенный образ жизни, но недруги находят его и там. С отцом Вергарой начинают твориться странные вещи. Оперативная группа под управлением мэра Пако и местный ветеринар Елена пытаются докопаться до истины, которая на самом деле имеет непосредственное отношение к мировому заговору. В новом сезоне герои продолжат свой путь.

Список серий сериала 30 сребреников График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Город-призрак El pueblo fantasma
Сезон 2 Серия 1
23 октября 2023
Земли снов Las tierras del sueño
Сезон 2 Серия 2
30 октября 2023
Адские криатуры Criaturas infernales
Сезон 2 Серия 3
6 ноября 2023
Черная книга безумного араба El libro negro del árabe loco
Сезон 2 Серия 4
13 ноября 2023
Арканный символ El símbolo arcano
Сезон 2 Серия 5
20 ноября 2023
Перезагрузка мира Resetear el mundo
Сезон 2 Серия 6
27 ноября 2023
Два ядра Los dos núcleos
Сезон 2 Серия 7
4 декабря 2023
Глаз Божий El ojo de Dios
Сезон 2 Серия 8
11 декабря 2023
