Invincible 2021, season 3

Invincible 16+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 6 February 2025
Production year 2025
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 0 minute
"Invincible" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Непобедимый» продолжается история о школьнике по имени Марк Грэйсон, отец которого, Норман, является самым великим супергероем на планете по кличке Омни-мэн. В свои 17 лет Марк выяснил, что дар отца достался ему по наследству, ведь Норман тоже является потомком расы Вильтрумитов — первооткрывателей галактики, которые приехали с просветительскими целями. Напомним, в предыдущих сезонах Марк присоединился к Уильяму и Эмбер во время посещения кампуса Университета северной части штата, надеясь открыть для себя новое будущее. Дебби пришлось столкнуться с тревожным открытием.

Series rating

8.6
Rate 17 votes
8.7 IMDb

Invincible List of episodes

Season 1
Season 2
Season 3
You're Not Laughing Now
Season 3 Episode 1
6 February 2025
A Deal with the Devil
Season 3 Episode 2
6 February 2025
You Want a Real Costume, Right?
Season 3 Episode 3
6 February 2025
You Were My Hero
Season 3 Episode 4
13 February 2025
This Was Supposed to Be Easy
Season 3 Episode 5
20 February 2025
All I Can Say Is I'm Sorry
Season 3 Episode 6
27 February 2025
What Have I Done?
Season 3 Episode 7
6 March 2025
I Thought You'd Never Shut Up
Season 3 Episode 8
13 March 2025
