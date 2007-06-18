Меню
Смерть шпионам! 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Смерть шпионам!
Смерть шпионам! Сезон 1

Smert spionam! 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 июня 2007
Год выпуска 2007
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Смерть шпионам!»

В 1 сезоне сериала «Смерть шпионам!» действие разворачивается в середине сороковых годов в Виннице. На территории, которая совсем недавно была освобождена от захватчиков, происходит странное: два состава врезаются друг в друга, пилот самолета терпит крушение, в лесу теряется группа геодезистов. Среди местных жителей идет слух о том, что в рядах Красной армии затесались фашистские шпионы, которые используют оружие, влияющее на сознание людей. В итоге один из представителей контртеррористического отдела СМЕРШ Иван Сирота начинает разыскивать «крота» среди своих соотечественников.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.3 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Смерть шпионам!»
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
18 июня 2007
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
19 июня 2007
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
20 июня 2007
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
21 июня 2007
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
25 июня 2007
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
26 июня 2007
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
27 июня 2007
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
28 июня 2007
