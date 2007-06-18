В 1 сезоне сериала «Смерть шпионам!» действие разворачивается в середине сороковых годов в Виннице. На территории, которая совсем недавно была освобождена от захватчиков, происходит странное: два состава врезаются друг в друга, пилот самолета терпит крушение, в лесу теряется группа геодезистов. Среди местных жителей идет слух о том, что в рядах Красной армии затесались фашистские шпионы, которые используют оружие, влияющее на сознание людей. В итоге один из представителей контртеррористического отдела СМЕРШ Иван Сирота начинает разыскивать «крота» среди своих соотечественников.