Противостояние 1985, 1 сезон
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Сезон 1
Protivostoanie
16+
Название
Сезон 1
Премьера сезона
1 мая 1985
Год выпуска
1985
Количество серий
6
Продолжительность сезона
6 часов 18 минут
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
8
IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Противостояние»
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1
Серия 1
1 мая 1985
Серия 2
Сезон 1
Серия 2
2 мая 1985
Серия 3
Сезон 1
Серия 3
3 мая 1985
Серия 4
Сезон 1
Серия 4
4 мая 1985
Серия 5
Сезон 1
Серия 5
5 мая 1985
Серия 6
Сезон 1
Серия 6
6 мая 1985
