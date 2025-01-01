Меню
Противостояние 1985, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Противостояние
Киноафиша Сериалы Противостояние Сезоны Сезон 1

Protivostoanie 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 мая 1985
Год выпуска 1985
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 18 минут

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
8 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Противостояние» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
1 мая 1985
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
2 мая 1985
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
3 мая 1985
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
4 мая 1985
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
5 мая 1985
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
6 мая 1985
График выхода всех сериалов
