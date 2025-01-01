Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Противостояние
Киноафиша Сериалы Противостояние Сезоны

Противостояние, список сезонов

Protivostoanie 16+
Год выпуска 1985
Страна СССР
Эпизод длится 1 час 3 минуты
Телеканал ЦТ СССР

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
8 IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Противостояние»
Противостояние - Сезон 1 Сезон 1
6 эпизодов 1 мая 1985 - 6 мая 1985
 
«Соло-прокачка» бьет все рекорды, но зрители уже заметили огромную дыру в сюжете: с ней аниме долго не протянет
Именно он сдаст «Общак»: почему у Юры из «Лихих» кличка Краб?
«Астрал» тоже отличился: 6 самых страшных хорроров последних лет по версии Collider
«Прочь», «Грешники» и «Крик» — герои этих хорроров окажутся в одном фильме: премьера летом 2026 года — попробуйте догадаться, о каком проекте речь
Про войну, семью и ожившие игрушки: в России выпустят детский фильм «а-ля Паддингтон» с бюджетом в полмиллиарда
Историческое событие на «Эмми»: этот сериал ждали почти 30 лет — оставил с носом такие хиты, как «Одни из нас» и «Разделение»
Стопроцентное попадание: экранизация игры от Netflix стала рекордсменом на «Эмми» — признали победителем еще до церемонии
«Не подходит»: российский дубляж «Шрэка» официально признан лучшим в мире — но DreamWorks до последнего хотела поставить на ней крест
«Сорвали куш»: мини-сериал от Netflix забрал сразу 8 наград — был обречен на успех по одной простой причине
«Даже “Прометей” во многом лучше»: «Чужой» с Уивер не прошел проверку временем — ИИ выдал целых 5 веских претензий к классике хоррора
«Кошмары преследуют даже днем»: фанаты хорроров выбрали 5 ужастиков, после которых тяжело уснуть — без кинокритиков и душных рейтингов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше