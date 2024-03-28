В 4-м сезоне сериала «Беспринципные» продолжается история о жителях самого модного и беззаботного района Москвы. Летнее путешествие в деревню поменяло жизни обитателей Патриарших прудов. Кто-то из героев решил навсегда уехать из престижного столичного района, а кто-то, напротив, не смог устоять перед соблазнами московской жизни. Красотка Алена из деревни вместе с не самым блистательным актером Виталием придумывает аферу и вступает в пул охотниц за женихами. Все это для того, чтобы родители не забрали ее назад, но, оказавшись в ненавистной столице, отец с матерью Алены неожиданно и сами оказались втянуты в беспринципный образ жизни.