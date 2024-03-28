Меню
Беспринципные 4 сезон смотреть онлайн

Постер к 4-му сезону сериала Беспринципные
Киноафиша Сериалы Беспринципные Сезоны Сезон 4

Besprincipnye 18+
Название Сезон 4
Премьера сезона 28 марта 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 4-й сезон сериала «Беспринципные»

В 4-м сезоне сериала «Беспринципные» продолжается история о жителях самого модного и беззаботного района Москвы. Летнее путешествие в деревню поменяло жизни обитателей Патриарших прудов. Кто-то из героев решил навсегда уехать из престижного столичного района, а кто-то, напротив, не смог устоять перед соблазнами московской жизни. Красотка Алена из деревни вместе с не самым блистательным актером Виталием придумывает аферу и вступает в пул охотниц за женихами. Все это для того, чтобы родители не забрали ее назад, но, оказавшись в ненавистной столице, отец с матерью Алены неожиданно и сами оказались втянуты в беспринципный образ жизни.

28 марта 2024
4 апреля 2024
11 апреля 2024
18 апреля 2024
25 апреля 2024
2 мая 2024
9 мая 2024
16 мая 2024
