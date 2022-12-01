В 3 сезоне сериала «Беспринципные» в элитном жилом комплексе на Патриарших прудах продолжаются запутанные перипетии. Костя пытается сместить свою властную супругу Ирину с насиженного директорского кресла и взять бразды правления бизнесом в собственные руки. Но достаточно ли острые у него клыки, чтобы состязаться с такой опытной «волчицей»? Молодые тусовщики из Петербурга наконец-то вливаются в высший свет столицы. Валя задумывается о разводе с генералом, ведь на горизонте появляется вариант поинтереснее. Рома влипает в очередное романтическое приключение, на этот раз прямо на рабочем месте.