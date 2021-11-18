Во 2 сезоне сериала «Беспринципные» московские богачи снова удивляют зрителей своими экстраординарными выходками. Валентина ищет призвание, становясь то певицей, то депутатом. Славик, окончательно запутавшись в своих женщинах, едва ли не теряет драгоценную свободу. Жители Северной столицы Паша и Юля возвращаются в Москву, чтобы попробовать ее покорить. Вера погружается в ответственную работу и непростые отношения днем, а ночью перевоплощается в бестию Альбину. И только Костя с Ирой наконец счастливы вместе.