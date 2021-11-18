Меню
Беспринципные 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Беспринципные
Киноафиша Сериалы Беспринципные Сезоны Сезон 2

Besprincipnye 18+
Название Сезон 2
Премьера сезона 18 ноября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 2-й сезон сериала «Беспринципные»

Во 2 сезоне сериала «Беспринципные» московские богачи снова удивляют зрителей своими экстраординарными выходками. Валентина ищет призвание, становясь то певицей, то депутатом. Славик, окончательно запутавшись в своих женщинах, едва ли не теряет драгоценную свободу. Жители Северной столицы Паша и Юля возвращаются в Москву, чтобы попробовать ее покорить. Вера погружается в ответственную работу и непростые отношения днем, а ночью перевоплощается в бестию Альбину. И только Костя с Ирой наконец счастливы вместе.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 2 голоса
6.2 IMDb
Список серий 2-го сезона сериала «Беспринципные» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Серия 1
Сезон 2 Серия 1
18 ноября 2021
Серия 2
Сезон 2 Серия 2
18 ноября 2021
Серия 3
Сезон 2 Серия 3
25 ноября 2021
Серия 4
Сезон 2 Серия 4
2 декабря 2021
Серия 5
Сезон 2 Серия 5
9 декабря 2021
Серия 6
Сезон 2 Серия 6
16 декабря 2021
Серия 7
Сезон 2 Серия 7
23 декабря 2021
Серия 8
Сезон 2 Серия 8
5 января 2022
График выхода всех сериалов
