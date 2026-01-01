Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Храбрый Давид» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Кровь Зевса Саундтреки

Саундтреки сериала «Кровь Зевса»

Музыка из сериала «Кровь Зевса» Вся информация о сериале
Blood of Zeus (Music From the Netflix Original Anime Series)
Blood of Zeus (Music From the Netflix Original Anime Series) 34 композиции. Paul Edward-Francis
Слушать
Название Исполнитель / Композитор Время
1 One of Those Tales Paul Edward-Francis 2:39
2 Heron Vs the Demon Paul Edward-Francis 3:27
3 The Titans Paul Edward-Francis 4:54
4 A Peasants Way of Life Paul Edward-Francis 5:21
5 A Call to Arms Paul Edward-Francis 1:39
6 A King's Despair Paul Edward-Francis 2:22
7 Heron's Journey Paul Edward-Francis 1:19
8 Past Is Prologue Paul Edward-Francis 5:05
9 Hera's Vengeance Paul Edward-Francis 4:08
10 Convert or Die Paul Edward-Francis 3:15
11 The Son of Zeus Paul Edward-Francis 1:17
12 Electra's Death Paul Edward-Francis 3:45
13 Seraphim's Theme Paul Edward-Francis 1:57
14 Herme's Run Paul Edward-Francis 3:05
15 Seraphim's Story Paul Edward-Francis 6:02
16 Escape or Die Paul Edward-Francis 1:19
17 Mount Pelion Paul Edward-Francis 2:01
18 Alexia and Chiron Paul Edward-Francis 6:07
19 Seraphim's Quest Paul Edward-Francis 2:49
20 Escape Paul Edward-Francis 4:58
21 The Power of Zeus Paul Edward-Francis 3:39
22 Flight to Olympus Paul Edward-Francis 4:50
23 Training a Demigod Paul Edward-Francis 5:30
24 Seraphim's Rage Paul Edward-Francis 1:34
25 Seraphim's Revenge Paul Edward-Francis 3:24
26 Journey to the Deep Paul Edward-Francis 1:58
27 Apollo Vs Ares Paul Edward-Francis 2:45
28 Talos Paul Edward-Francis 5:03
29 Preparing for Battle Paul Edward-Francis 1:50
30 War for Olympus Paul Edward-Francis 7:12
31 Zeus and Hera's Theme Paul Edward-Francis 1:39
32 Gods and Heroes Paul Edward-Francis 4:25
33 A Proud Father Paul Edward-Francis 1:59
34 Blood of Zeus End Credits Paul Edward-Francis 2:36
Доступен список песен из сериала «Кровь Зевса» (2020) на портале о кино «Киноафиша». Популярные саундтреки из сериала «Кровь Зевса» на разных языках бесплатны для онлайн прослушивания.
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Мой дикий друг. Возвращение домой
Мой дикий друг. Возвращение домой
2026, Россия, семейный
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Её личный ад
Её личный ад
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Огурцы на зиму «Проще простого»: рецепт для ленивых хозяек — без стерилизации, кипятка и долгой возни у плиты
Всего одна капля — и старые кухонные ножницы режут как новые: даже точильный камень не пригодится
Крышки от бутылок храню как зеницу ока: помогают на кухне и даче сразу в 5 ситуациях – хвастаюсь соседям
Колесников обратился к самым верным поклонникам «Первого отдела»: «Не обманывайте себя» (видео)
«Бегущий по лезвию» 50 лет спустя: репликанты возвращаются на Amazon, теперь без Гослинга и Форда
70 млн долларов за 5 минут в трубу: эта сцена из «Пиратов Карибского моря» стоила дороже всего «Парка юрского периода» и «Дьявол носит Prada»
Переиздание исправило главную ошибку «Ла-Ла Ленда»: Гослинг 10 лет не мог смотреть фильм из-за нее
Мамы и папы, ваш выход! Угадайте советские фильмы по кадрам с колясками и докажите, что замечаете всё (тест)
Про «Первый отдел» забудьте – лучшую роль Колесников сыграл в русском «Шерлоке»: вы точно не узнаете Брагина в новинке НТВ (видео)
Песню Высоцкого из «Земли Санникова» особо сильно обожают поляки и французы: поют даже 46 лет после смерти актера
«90 серий – с ума сойти»: российскую новинку в духе «Бриджертонов» оценили уже 35 000 зрителей (ставят ей 7.4)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше