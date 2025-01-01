Меню
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Посредник Кейт, список сезонов
Fairly Legal
12+
Год выпуска
2011
Страна
США
Эпизод длится
43 минуты
Телеканал
USA Network
Рейтинг сериала
8.0
10
голосов
7.3
IMDb
Список сезонов сериала «Посредник Кейт»
Сезон 1 / Season 1
10 эпизодов
20 января 2011 - 24 марта 2011
Сезон 2 / Season 2
13 эпизодов
16 марта 2012 - 15 июня 2012
