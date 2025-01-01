Меню
Fairly Legal 12+
Год выпуска 2011
Страна США
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал USA Network

Рейтинг сериала

8.0
Оцените 10 голосов
7.3 IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Посредник Кейт»
Посредник Кейт - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
10 эпизодов 20 января 2011 - 24 марта 2011
 
Посредник Кейт - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
13 эпизодов 16 марта 2012 - 15 июня 2012
 
