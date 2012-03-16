Посредник Кейт 2011 - 2012, 2 сезон

Fairly Legal 12+
Премьера сезона 16 марта 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 13
Продолжительность сезона 9 часов 19 минут
О чем 2-й сезон сериала «Посредник Кейт»

Во 2-м сезоне сериала «Посредник Кейт» главная героиня сталкивается с новым врагом… а заодно – со своей новой страстью. В очередном судебном процессе Кейт противостоит обаятельный, чертовски горячий и никогда не проигрывающий свои дела адвокат Бен Гроган. Но есть одна проблема: для Кейт превыше всего справедливость, а для Бена – статус и деньги. За хороший гонорар он не отказывается защищать даже отъявленных подлецов, сильно снижая шансы Кейт на честную победу в суде. Тем временем на других фронтах у героини тоже не все ладно. Ее отец женится на женщине ее возраста, а бывший муж решает напоследок потрепать нервы.

7.5
7.3 IMDb

Список серий 2-го сезона сериала «Посредник Кейт»

Сатисфакция Satisfaction
Сезон 2 Серия 1
16 марта 2012
Начните с меня Start Me Up
Сезон 2 Серия 2
23 марта 2012
Наживка и коммутатор Bait and Switch
Сезон 2 Серия 3
30 марта 2012
Да будет свет Shine a Light
Сезон 2 Серия 4
6 апреля 2012
Укрытие Gimme Shelter
Сезон 2 Серия 5
13 апреля 2012
Кем они кажутся What They Seem
Сезон 2 Серия 6
20 апреля 2012
Подростковая пустошь Teenage Wasteland
Сезон 2 Серия 7
27 апреля 2012
Пульсация надежды Ripple of Hope
Сезон 2 Серия 8
4 мая 2012
Поцелуй меня, Кейт Kiss Me, Kate
Сезон 2 Серия 9
11 мая 2012
Изувеченный Shattered
Сезон 2 Серия 10
18 мая 2012
Граница Borderline
Сезон 2 Серия 11
1 июня 2012
Форс-мажор Force Majeure
Сезон 2 Серия 12
8 июня 2012
Финал Finale
Сезон 2 Серия 13
15 июня 2012
