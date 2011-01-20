Посредник Кейт 2011 - 2012 1 сезон

Fairly Legal 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 января 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 10 минут
О чем 1-й сезон сериала «Посредник Кейт»

В 1-м сезоне сериала «Посредник Кейт» в центре событий оказывается адвокат Кейт Рид. Это еще молодая, но опытная женщина-юрист, за спиной у которой уже множество выигранных дел. Тем не менее Кейт не устраивает ее работа. Она не хочет повышений – она хочет настоящей справедливости, без бюрократии, субъективизма и коррупции. После очередного вопиющего случая в своей практике героиня понимает, что как адвокат она уже достигла своего «стеклянного потолка», выстроенного порочным обществом и продажной системой. Она увольняется и решает переквалифицироваться в судебного медиатора, чтобы выступать посредником между сторонами конфликта.

7.5
7.3 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Посредник Кейт»

Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
20 января 2011
Бесценный Priceless
Сезон 1 Серия 2
27 января 2011
Ступеньки Benched
Сезон 1 Серия 3
3 февраля 2011
Прогони меня единажды Bo Me Once
Сезон 1 Серия 4
10 февраля 2011
Два Ричарда The Two Richards
Сезон 1 Серия 5
17 февраля 2011
Верующие Believers
Сезон 1 Серия 6
24 февраля 2011
Возвращение домой Coming Home
Сезон 1 Серия 7
3 марта 2011
УльтраВинил Ultravinyl
Сезон 1 Серия 8
10 марта 2011
Мой лучший друг My Best Friend's Prenup
Сезон 1 Серия 9
17 марта 2011
Мосты Bridges
Сезон 1 Серия 10
24 марта 2011
