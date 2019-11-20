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Киноафиша Сериалы Основание: Осман Сезоны Сезон 1 Серия 18

Основание: Осман 1 сезон 18 серия смотреть онлайн

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Все серии 1 сезона «Основание: Осман»
Серия 1
Сезон 1 / Серия 1 20 ноября 2019
Серия 2
Сезон 1 / Серия 2 27 ноября 2019
Серия 3
Сезон 1 / Серия 3 4 декабря 2019
Серия 4
Сезон 1 / Серия 4 11 декабря 2019
Серия 5
Сезон 1 / Серия 5 18 декабря 2019
Серия 6
Сезон 1 / Серия 6 25 декабря 2019
Серия 7
Сезон 1 / Серия 7 22 января 2020
Серия 8
Сезон 1 / Серия 8 29 января 2020
Серия 9
Сезон 1 / Серия 9 5 февраля 2020
Серия 10
Сезон 1 / Серия 10 12 февраля 2020
Серия 11
Сезон 1 / Серия 11 19 февраля 2020
Серия 12
Сезон 1 / Серия 12 26 февраля 2020
Серия 13
Сезон 1 / Серия 13 4 марта 2020
Серия 14
Сезон 1 / Серия 14 11 марта 2020
Серия 15
Сезон 1 / Серия 15 18 марта 2020
Серия 16
Сезон 1 / Серия 16 25 марта 2020
Серия 17
Сезон 1 / Серия 17 1 апреля 2020
Серия 18
Сезон 1 / Серия 18 22 апреля 2020
Серия 19
Сезон 1 / Серия 19 29 апреля 2020
Серия 20
Сезон 1 / Серия 20 6 мая 2020
Серия 21
Сезон 1 / Серия 21 13 мая 2020
Серия 22
Сезон 1 / Серия 22 20 мая 2020
Серия 23
Сезон 1 / Серия 23 27 мая 2020
Серия 24
Сезон 1 / Серия 24 3 июня 2020
Серия 25
Сезон 1 / Серия 25 10 июня 2020
Серия 26
Сезон 1 / Серия 26 17 июня 2020
Серия 27
Сезон 1 / Серия 27 24 июня 2020
О чем серия

В 1 сезоне 18 серии сериала «Основание: Осман» два заклятых врага встают на одну сторону: Осман и Балгай объединяются, чтобы отомстить Дюндару. Тем временем восхищение принцессы Адельфы силой и смелостью Османа начинает беспокоить Балу Хатун.

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