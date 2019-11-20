В 1 сезоне 22 серии сериала «Основание: Осман» раненого Османа доставляют к шейху Эдебали, чтобы тот помог ему залечить раны и восстановиться после них. Тем временем Алишар, узнавший о местонахождении Османа, намерен нанести новый удар.
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