В 1 сезоне 17 серии сериала «Основание: Осман» беспощадный Осман не терпит предателей, а значит, Дюндару предстоит дорого заплатить за свое вероломство. Однако сам Осман пока не подозревает, что вскоре у него появится еще больше врагов.
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