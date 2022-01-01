Телеканал TV Aichi

TV Aichi — японский развлекательный телеканал, первый эфир состоялся в сентябре 1983 года. Штаб-квартира находится в городе Нагоя. С 2011 года перешел на цифровой режим вещания. Контент состоит из популярных шоу, сериалов, аниме, например «Наруто».
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