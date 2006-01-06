Судьба: Ночь схватки 2006, 1 сезон

Fate/Stay Night 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 января 2006
Год выпуска 2006
Количество серий 24
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Судьба: Ночь схватки»

В 1-м сезоне сериала «Судьба: Ночь схватки» в городке Фуюки каждое поколение происходит удивительное магическое событие – битва самых сильных рыцарей, колдунов и других смельчаков со всего света за знаменитый артефакт – Святой Грааль. Каждый участник может призвать себе в напарники духа одного из великих исторических деятелей прошлого. Каждый дуэт сражается до последнего, а последний оставшийся в живых участник получает все. Во время одного из таких турниров погибает отец паренька по имени Сиро Эмия. Но мальчик не знает обо всех этих перипетиях и растет один, не подозревая, что ему тоже предстоит сразиться за Грааль.

7.1
7.2 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Судьба: Ночь схватки»

Первый день The First Day
Сезон 1 Серия 1
6 января 2006
Ночь судьбы Fateful Night
Сезон 1 Серия 2
13 января 2006
Приподнимая занавес Opening Act
Сезон 1 Серия 3
20 января 2006
Сильнейший враг The Strongest Enemy
Сезон 1 Серия 4
27 января 2006
Два мага (часть первая) Two Magi (Part 1)
Сезон 1 Серия 5
3 февраля 2006
Два мага (часть вторая) Two Magi (Part 2)
Сезон 1 Серия 6
10 февраля 2006
Мельтешение Despicable Act
Сезон 1 Серия 7
17 февраля 2006
Нестройная мелодия Discordant Melody
Сезон 1 Серия 8
24 февраля 2006
Силуэты в лунном свете Elegance in the Moonlight
Сезон 1 Серия 9
3 марта 2006
Тихая интерлюдия The Calm Interlude
Сезон 1 Серия 10
10 марта 2006
Алтарь свежей крови (Кровавый форт Андромеда) Temple of Blood
Сезон 1 Серия 11
17 марта 2006
Разорвать небо Splitting the Sky
Сезон 1 Серия 12
24 марта 2006
Зимний замок Winter Castle
Сезон 1 Серия 13
31 марта 2006
Предел идеалов The End of the Ideal
Сезон 1 Серия 14
7 апреля 2006
Двенадцать подвигов The Twelve Trials
Сезон 1 Серия 15
14 апреля 2006
Меч Обещанной Победы The Sword of the Promised Victory
Сезон 1 Серия 16
21 апреля 2006
Клеймо ведьмы Mark of the Witch
Сезон 1 Серия 17
28 апреля 2006
Решающее сражение Decisive Battle
Сезон 1 Серия 18
5 мая 2006
Золотой Король The Golden King
Сезон 1 Серия 19
12 мая 2006
Следы далеких грез Distant Trace of a Dreams
Сезон 1 Серия 20
19 мая 2006
Звезда созидания, разделяющая землю и небо The Star of Creation That Divided Heaven and Earth
Сезон 1 Серия 21
26 мая 2006
Конец желаниям Result of a Wish
Сезон 1 Серия 22
2 июня 2006
Святой Грааль The Holy Grail
Сезон 1 Серия 23
9 июня 2006
Авалон The All Too Distant Utopia
Сезон 1 Серия 24
16 июня 2006
