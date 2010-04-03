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Киноафиша Сериалы Князь тьмы с задней парты Сезоны Сезон 1 Серия 2

Князь тьмы с задней парты 2010 2 серия 1 сезон

7.6 Оцените
10 голосов
Рождение Князя тьмы!
Сезон 1 / Серия 1 3 апреля 2010
Странный наблюдатель
Сезон 1 / Серия 2 10 апреля 2010
Жутковатый старшеклассник
Сезон 1 / Серия 3 17 апреля 2010
Весёлое одиночество?
Сезон 1 / Серия 4 24 апреля 2010
Остерегайтесь подземных лабиринтов
Сезон 1 / Серия 5 1 мая 2010
Школьные приключения у моря!
Сезон 1 / Серия 6 8 мая 2010
Появление легендарного героя!
Сезон 1 / Серия 7 15 мая 2010
Нравится ли она тебе?
Сезон 1 / Серия 8 22 мая 2010
Переполох на смотринах
Сезон 1 / Серия 9 29 мая 2010
Поле битвы Акуто – столица
Сезон 1 / Серия 10 5 июня 2010
Финальная битва девушек
Сезон 1 / Серия 11 12 июня 2010
Всё закончено?
Сезон 1 / Серия 12 19 июня 2010
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