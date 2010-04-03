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Князь тьмы с задней парты
Сезоны
Сезон 1
Серия 1
Князь тьмы с задней парты 2010 1 серия 1 сезон
О сериале
Сезоны
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Кадры
Актеры
Постеры
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8.0
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10
голосов
Рождение Князя тьмы!
Сезон 1 / Серия 1
3 апреля 2010
Странный наблюдатель
Сезон 1 / Серия 2
10 апреля 2010
Жутковатый старшеклассник
Сезон 1 / Серия 3
17 апреля 2010
Весёлое одиночество?
Сезон 1 / Серия 4
24 апреля 2010
Остерегайтесь подземных лабиринтов
Сезон 1 / Серия 5
1 мая 2010
Школьные приключения у моря!
Сезон 1 / Серия 6
8 мая 2010
Появление легендарного героя!
Сезон 1 / Серия 7
15 мая 2010
Нравится ли она тебе?
Сезон 1 / Серия 8
22 мая 2010
Переполох на смотринах
Сезон 1 / Серия 9
29 мая 2010
Поле битвы Акуто – столица
Сезон 1 / Серия 10
5 июня 2010
Финальная битва девушек
Сезон 1 / Серия 11
12 июня 2010
Всё закончено?
Сезон 1 / Серия 12
19 июня 2010
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