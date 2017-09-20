Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Майкл» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

В лучшем месте 2016 - 2020 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала В лучшем месте
Киноафиша Сериалы В лучшем месте Сезоны Сезон 2
The Good Place 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 20 сентября 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 13
Продолжительность сезона 6 часов 30 минут
О чем 2-й сезон сериала «В лучшем месте»

Во 2 сезоне сериала «В лучшем мире» проведя работу над ошибками, Майкл заново запускает Элеонор, Чиди, Тахани и Джейсона в свой спроектированный мир. На этот раз они не будут парами, ведь их конечная цель — мучить друг друга, и от успешности этого предприятия зависит карьера Майкла. И хотя героям постоянно стирают память, они вновь и вновь находят друг друга и догадываются, что все происходящее — это изощренная пытка. Поскольку их сломать не удалось, Майкл решает пересмотреть свои собственные взгляды на людей. 

Рейтинг сериала

8.1
Оцените 13 голосов
8.2 IMDb

Список серий 2-го сезона сериала «В лучшем месте»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Everything Is Great! Part 1
Сезон 2 Серия 1
20 сентября 2017
Everything Is Great! Part 2
Сезон 2 Серия 2
20 сентября 2017
Dance Dance Resolution
Сезон 2 Серия 3
28 сентября 2017
Team Cockroach
Сезон 2 Серия 4
5 октября 2017
Existential Crisis
Сезон 2 Серия 5
12 октября 2017
The Trolley Problem
Сезон 2 Серия 6
19 октября 2017
Janet and Michael
Сезон 2 Серия 7
26 октября 2017
Derek
Сезон 2 Серия 8
2 ноября 2017
Leap to Faith
Сезон 2 Серия 9
4 января 2018
Best Self
Сезон 2 Серия 10
11 января 2018
Rhonda, Diana, Jake, and Trent
Сезон 2 Серия 11
18 января 2018
The Burrito
Сезон 2 Серия 12
25 января 2018
Somewhere Else
Сезон 2 Серия 13
1 февраля 2018
График выхода всех сериалов
Завсегдатаи «Светофора» эти 5 продуктов обходят за километр — цена смешная, а толку ноль
Советский хлеб за 13 копеек был стократ вкуснее современного, и секрет – не в рецептуре: сейчас такой даже за 1000 р не купить
Инспектор ГИБДД спросил «Куда едете?» — знакомый гаишник по секрету объяснил, зачем на самом деле задают этот вопрос и как нужно отвечать
На аниме-«Оскаре» выбрали самого очаровательного персонажа, которого хочется защитить любой ценой: победила смесь «Бондианы» и «Людей-Икс»
«Шрек 5» еще не вышел, а DreamWorks уже клепает шестого — пошли по стопам «Трех богатырей»: зато мы можем снова увидеть Фаркуада
Пересматриваете «Красотку» и мечтаете о принце? В свадебном агентстве выдали, фанаты каких фильмов реально выходят замуж
Фанаты дождались? Кит Харингтон раскрыл детали возможного возвращения Джона Сноу в 9 сезоне «Игры престолов», только есть мальсенькое «НО»
Этот фильм считали «позорным перезапуском», а теперь он снова рвет ТОПы Netflix: 8 000 000 часов просмотров за неделю и это не финал
HBO решили повторить успех «Мстителей», но сели в лужу: несмотря на оценку 6.9 вышла «супергероика для слабых умом»
Сон Джин-ву уделала девчонка: в Crunchyroll выбрали лучшего аниме героя – «Соло прокачка» осталась за бортом
«Карты, деньги, два джентльмена»: в кинозалах битком на новинке Ричи — боевик с Кавиллом побил сборы военных драм
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше