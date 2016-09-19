В лучшем месте 2016 - 2020 1 сезон

The Good Place 18+
Премьера сезона 19 сентября 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 13
Продолжительность сезона 6 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «В лучшем месте»

В 1 сезоне сериала «В лучшем мире» Элеонор погибла при нелепых обстоятельствах и оказалась в лучшем месте. Здесь каждый получает дом своей мечты, всегда чувствует себя прекрасно и получает настоящую родственную душу. Сюда попадают только те, кто на протяжении жизни делал благие дела. Вот только Элеонор на самом деле человек просто ужасный и место ей в худшем мире. Рассказав правду своей родственной душе Чиди, она заручилась его поддержкой и теперь всячески пытается стать действительно хорошим человеком. Однако времени у нее не так много, ведь от присутствия лжеца лучший мир буквально разваливается. 

8.1
8.2 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «В лучшем месте»

Everything Is Fine
Сезон 1 Серия 1
19 сентября 2016
Flying
Сезон 1 Серия 2
19 сентября 2016
Tahani Al-Jamil
Сезон 1 Серия 3
22 сентября 2016
Jason Mendoza
Сезон 1 Серия 4
29 сентября 2016
Category 55 Emergency Doomsday Crisis
Сезон 1 Серия 5
6 октября 2016
What We Owe to Each Other
Сезон 1 Серия 6
13 октября 2016
The Eternal Shriek
Сезон 1 Серия 7
20 октября 2016
Most Improved Player
Сезон 1 Серия 8
27 октября 2016
…Someone Like Me as a Member
Сезон 1 Серия 9
3 ноября 2016
Chidi's Choice
Сезон 1 Серия 10
5 января 2017
What's My Motivation
Сезон 1 Серия 11
12 января 2017
Mindy St. Claire
Сезон 1 Серия 12
19 января 2017
Michael's Gambit
Сезон 1 Серия 13
19 января 2017
