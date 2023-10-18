Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы В лучшем месте Новости

Новости о сериале «В лучшем месте»

Новости о сериале «В лучшем месте» Вся информация о сериале
Только запойный просмотр: 10 сериалов, которые невозможно поставить на паузу
Только запойный просмотр: 10 сериалов, которые невозможно поставить на паузу Ретрофантастика о портале в альтернативное измерение, самый просматриваемый сериал Netflix об играх на выживание и криминальная драма об адвокатском бизнесе. 
Написать
18 октября 2023 11:13
Сериальчик под бокальчик: подборка легких сериалов для хорошего настроения
Сериальчик под бокальчик: подборка легких сериалов для хорошего настроения У нас тут зима и общемировые кризисы, а у них яркое лето, вкусная еда и только добрые люди вокруг. Возвращайтесь в советское детство вместе с полюбившимися хулиганками Манюней и Наринэ. С 15 декабря на платформе Okko премьера второго сезона сериала «Манюня», в котором юные героини отправляются в пионерский лагерь, чтобы родители наконец-то могли сделать ремонт в квартирах, съездить к родственникам, а главное, отдохнуть от непрекращающихся выходок девочек, ну и «пусть и вожатым тоже будет плохо».
Написать
19 декабря 2022 13:50
Юмор, достойный «Оскара»: 5 лучших комедийных сериалов последних лет
Юмор, достойный «Оскара»: 5 лучших комедийных сериалов последних лет Собрали для вас пять лучших комедийных сериалов 2020-2021 годов, вошедших в шорт-лист «Эмми» и укравших сердца миллионов зрителей.
Написать
22 июля 2022 17:00
10 самых смешных комедий на Netflix
10 самых смешных комедий на Netflix Дурашливые, но жизненные ситкомы, подростковый юмор и драмеди для настоящих интеллектуалов.
Написать
3 марта 2021 16:14
Этот детективный сериал Netflix уже покорил 75 000 000 зрителей: напряжение растет как снежный ком, а финал бьет как молот
Венди и ксеноморфы объединились: чем закончился 1 сезон «Чужой: Земля» и что будет во 2-м? Осторожно, тут много спойлеров
Откуда взялся Боб в «Твин Пиксе»? Дэвид Линч увидел его в зеркале, а ещё ядерный взрыв вмешался
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше