Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пропасть» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

В лучшем месте 2016 - 2020, 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала В лучшем месте
Киноафиша Сериалы В лучшем месте Сезоны Сезон 4
The Good Place 18+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 26 сентября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 13
Продолжительность сезона 6 часов 30 минут
О чем 4-й сезон сериала «В лучшем месте»

В 4 сезоне сериала «В лучшем месте» Элеонор продолжает руководить экспериментом по улучшению людей после смерти. В то же время ей тяжело видеть Чиди, который понятия не имеет, кто она такая, и его бывшую девушку Симон, «заботливо» присланную демонами. Но на кону судьба всех остальных людей в мире, поэтому Элеонор вместе с друзьями упрямо идут к своей цели. Демоны тоже не дремлют и постоянно стараются насолить команде Майкла и провалить их эксперимент. Кто же из них победит и какой исход ждет человечество?

Рейтинг сериала

8.1
Оцените 13 голосов
8.2 IMDb

Список серий 4-го сезона сериала «В лучшем месте»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
A Girl from Arizona
Сезон 4 Серия 1
26 сентября 2019
A Girl from Arizona Part 2
Сезон 4 Серия 2
3 октября 2019
Chillaxing
Сезон 4 Серия 3
10 октября 2019
Tinker, Tailor, Demon, Spy
Сезон 4 Серия 4
17 октября 2019
Employee of the Bearimy
Сезон 4 Серия 5
24 октября 2019
A Chip Driver Mystery
Сезон 4 Серия 6
31 октября 2019
Help Is Other People
Сезон 4 Серия 7
7 ноября 2019
The Funerals To End All Funerals
Сезон 4 Серия 8
14 ноября 2019
The Answer
Сезон 4 Серия 9
21 ноября 2019
You've Changed, Man
Сезон 4 Серия 10
9 января 2020
Mondays, Am I Right?
Сезон 4 Серия 11
16 января 2020
Patty
Сезон 4 Серия 12
23 января 2020
Whenever You're Ready
Сезон 4 Серия 13
30 января 2020
График выхода всех сериалов
Завсегдатаи «Светофора» эти 5 продуктов обходят за километр — цена смешная, а толку ноль
Коров нет, а молоко есть: куда исчезли стада и почему магазины всё равно завалены молочкой до отвала
Инспектор ГИБДД спросил «Куда едете?» — знакомый гаишник по секрету объяснил, зачем на самом деле задают этот вопрос и как нужно отвечать
Сон Джин-ву уделала девчонка: в Crunchyroll выбрали лучшего аниме героя – «Соло прокачка» осталась за бортом
Включила этот фильм только ради Зендеи — а теперь советую его всем: отправился в личный топ лучших с оценкой 8,5 из 10
Узнал, как Джексона раскритиковали в лицо за «Хоббита» — подписываюсь под каждым словом: обожаю пересматривать, но ошибки игнорировать невозможно
HBO решили повторить успех «Мстителей», но сели в лужу: несмотря на оценку 6.9 вышла «супергероика для слабых умом»
Фанаты дождались? Кит Харингтон раскрыл детали возможного возвращения Джона Сноу в 9 сезоне «Игры престолов», только есть мальсенькое «НО»
На аниме-«Оскаре» выбрали самого очаровательного персонажа, которого хочется защитить любой ценой: победила смесь «Бондианы» и «Людей-Икс»
Этот фильм считали «позорным перезапуском», а теперь он снова рвет ТОПы Netflix: 8 000 000 часов просмотров за неделю и это не финал
Пересматриваете «Красотку» и мечтаете о принце? В свадебном агентстве выдали, фанаты каких фильмов реально выходят замуж
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше