Во 2 сезоне 5 серии сериала «257 причин, чтобы жить» главная героиня стоит перед сложной дилеммой. Она никак не может выбрать: уехать ей или остаться. При этом Женя понимает, что если будет думать слишком долго, решение примут за нее...