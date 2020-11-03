257 причин, чтобы жить 2 сезон смотреть онлайн

257 причин, чтобы жить 18+
Название Сезон 2
Премьера сезона 3 ноября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 13
Продолжительность сезона 5 часов 25 минут
О чем 2-й сезон сериала «257 причин, чтобы жить»

Во 2 сезоне сериала «257 причин, чтобы жить» Женя продолжает удивлять всех своим оптимизмом. Девушка хочет успеть сделать так много, однако в сутках всего 24 часа. Как совместить личную жизнь с общественной? Тем временем в Жениной судьбе происходят серьезные перемены: она встречает классного парня Максима, и между молодыми людьми проскакивает искра. Однако все усложняет внезапно объявившийся отец девушки, которыйтребует к себе повышенного внимания. Соня также не может обойтись без помощи старшей сестры, и Жене приходится разрываться между близкими.

Рейтинг сериала

6.8
Оцените 15 голосов
7.1 IMDb

Список серий 2-го сезона сериала «257 причин, чтобы жить»

Серия 1
3 ноября 2020
Серия 2
3 ноября 2020
Серия 3
12 ноября 2020
Серия 4
19 ноября 2020
Серия 5
26 ноября 2020
Серия 6
3 декабря 2020
Серия 7
10 декабря 2020
Серия 8
17 декабря 2020
Серия 9
24 декабря 2020
Серия 10
31 декабря 2020
Серия 11
7 января 2021
Серия 12
14 января 2021
Серия 13
21 января 2021
