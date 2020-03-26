В 1 сезоне 3 серии сериала «257 причин, чтобы жить» Женя вынуждена жить у Ани, после того как сестра выставила ее вещи из их квартиры. Но ее все еще мучает аллергия на морскую свинку, и она назначает встречу Константину, чтобы позвать на праздник.