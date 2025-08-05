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Скучаете по Эде и Серкану? Топ-5 сериалов, похожих на «Постучись в мою дверь» — посмотрите залпом

5 августа 2025 07:00
Скучаете по Эде и Серкану? Топ-5 сериалов, похожих на «Постучись в мою дверь» — посмотрите залпом

Проходными их не назовешь — рейтинги достойные.

После финала «Постучись в мою дверь» у поклонников осталось чувство легкой пустоты — настолько полюбились зрителям Эда и Серкан, их искренняя химия, офисные страсти, остроумные перепалки и, конечно, трогательные моменты, которые заставляли сердце биться быстрее.

Если вы тоже тоскуете по этим эмоциям и хотите вновь окунуться в мир романтики, легкого юмора и того самого «бабочкового» вайба — мы подготовили для вас подборку из 5 сериалов, которые подарят похожие впечатления и заставят провести не один вечер с удовольствием.

«Запретный плод»

Этот турецкий сериал — настоящая буря страстей, роскоши и амбиций, которая не отпускает ни на минуту. В центре сюжета — две сестры, Зейнеп и Йылдыз, которые в результате судьбоносных событий оказываются вовлечены в мир богатых и влиятельных. Здесь и офисные интриги, и сложные семейные драмы, и, конечно, красивые мужчины, готовые на многое ради любви.

Если вам понравилась деловая сторона отношений Эды и Серкана, то «Запретный плод» точно придется по душе. Сериал уже насчитывает шесть сезонов и заслуженно получил крепкую оценку — 7,5 баллов на «Кинопоиске», что говорит о его популярности и качестве.

Скучаете по Эде и Серкану? Топ-5 сериалов, похожих на «Постучись в мою дверь» — посмотрите залпом

«Любовь напоказ»

Контрактный брак, фальшивые чувства, которые постепенно превращаются в настоящую любовь — звучит знакомо? Главные герои, Айше и Керем, по различным причинам заключают договоренность о фиктивном браке, но со временем между ними вспыхивают настоящие эмоции.

Этот сериал отличается легкостью и милотой, а юмор разбавляет романтику, делая просмотр легким и приятным. «Любовь напоказ» понравился многим зрителям, и рейтинг в 7,6 на «Кинопоиске» отражает признание публики.

Скучаете по Эде и Серкану? Топ-5 сериалов, похожих на «Постучись в мою дверь» — посмотрите залпом

«Ветреный»

Здесь мы видим классическую турецкую мелодраму, где фиктивный брак становится началом настоящих чувств. Миран предлагает Рейян союз ради мести, но вскоре между ними вспыхивает настоящая любовь.

Их ждут испытания, сложные отношения и обиды, которые, тем не менее, лишь укрепляют их связь. Для тех, кто ценит страсти и драму, в духе Эды и Серкана, «Ветреный» станет отличным выбором. Сериал высоко оценен зрителями — 7,9 балла на «Кинопоиске».

Скучаете по Эде и Серкану? Топ-5 сериалов, похожих на «Постучись в мою дверь» — посмотрите залпом

«Полнолуние»

Назлы — молодая студентка с большой мечтой открыть собственный ресторан. В попытках воплотить свою мечту она устраивается работать в дом богатого бизнесмена Ферита. Их первые встречи наполнены конфликтами и непониманием — именно с этого начался их «клубничный» конфликт, который вам обязательно стоит увидеть.

Со временем между героями рождается теплое и искреннее чувство. Химия у Назлы и Ферита не хуже, чем у Эды и Серкана, а сюжет радует отсутствием чрезмерных драм, зато с настоящими эмоциями. Этот сериал получил рейтинг 7,7 на «Кинопоиске» и заслуживает вашего внимания.

Скучаете по Эде и Серкану? Топ-5 сериалов, похожих на «Постучись в мою дверь» — посмотрите залпом

«Ранняя пташка»

Если Серкан был бизнесменом, то Джан — харизматичная звезда рекламного мира. Санем устраивается в рекламное агентство и сразу сталкивается с Джаном. Их отношения напоминают встречу по судьбе — неожиданную, милую и немного забавную.

Борьба мечтательной Санем с харизмой босса Джана оставила теплый след в сердцах миллионов поклонников: пора к ним присоединиться. Сериал вышел в 2018 году и уверенно держится на уровне 8 баллов на «Кинопоиске».

Скучаете по Эде и Серкану? Топ-5 сериалов, похожих на «Постучись в мою дверь» — посмотрите залпом

Если вы уже посмотрели все эти сериалы, то приготовьтесь — на Новый год выходит второй сезон «Ландышей». Этот проект уже поставил свой рекорд и обещает быть еще круче, чем лучшая серия «Игры престолов». Ждать осталось совсем немного.

Фото: Кадры из сериалов «Запретный плод», «Любовь напоказ», «Ветреный», «Полнолуние», «Ранняя пташка»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
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