Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Адвокат вне закона 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Адвокат вне закона
Киноафиша Сериалы Адвокат вне закона Сезоны Сезон 1
Mubeop Byeonhosa 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 мая 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 16
Продолжительность сезона 16 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Адвокат вне закона»

В 1-м сезоне сериала «Адвокат вне закона» в центре событий оказывается Бон Сан Пхил — бывший преступник, который стал известным адвокатом, чтобы отомстить за свою мать. Несмотря на свой новый статус и профессиональные обязанности, Сан Пхил нередко применяет силовые методы, игнорируя законодательство. Главный герой ловок и решителен, что помогает ему в городе, где люди часто чувствуют себя бесправными, а закон не имеет настоящей силы. Он ставит свою жизнь на кон в схватке против влиятельных криминальных авторитетов в погоне за правосудием. Бон Сан Пхила ожидает много испытаний.

Рейтинг сериала

7.5
Оцените 11 голосов
7.6 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Адвокат вне закона»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
12 мая 2018
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
13 мая 2018
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
19 мая 2018
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
20 мая 2018
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
26 мая 2018
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
27 мая 2018
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
2 июня 2018
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
3 июня 2018
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
9 июня 2018
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
10 июня 2018
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
16 июня 2018
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
17 июня 2018
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
23 июня 2018
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
24 июня 2018
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
30 июня 2018
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
1 июля 2018
График выхода всех сериалов
Узнала от стюардессы о шифрах, которыми они общаются между собой, — услышите эти три буквы, значит на борту случилась беда
Не краска и не обои: дизайнеры всё чаще выбирают эти 13 вариантов отделки стен — квартира выглядит дороже в 10 раз, а затраты такие же
Лавровый лист в конце мая и в июне засыпаю солью — радуюсь своей смекалке: крутой лайфхак для всех домохозяек
17 «Оскаров», рейтинг 8,6, миллиарды просмотров и статус легенды: Джексон признался, каким фильмом он вдохновлялся перед созданием «Властелина колец»
Узнал, как Джексона раскритиковали в лицо за «Хоббита» — подписываюсь под каждым словом: обожаю пересматривать, но ошибки игнорировать невозможно
Фанаты дождались? Кит Харингтон раскрыл детали возможного возвращения Джона Сноу в 9 сезоне «Игры престолов», только есть мальсенькое «НО»
На аниме-«Оскаре» выбрали самого очаровательного персонажа, которого хочется защитить любой ценой: победила смесь «Бондианы» и «Людей-Икс»
«Карты, деньги, два джентльмена»: в кинозалах битком на новинке Ричи — боевик с Кавиллом побил сборы военных драм
Пересматриваете «Красотку» и мечтаете о принце? В свадебном агентстве выдали, фанаты каких фильмов реально выходят замуж
Это еще цветочки, а дальше будет тест: вспомните 5 фильмов СССР по кадру с букетом
Еще хуже Чебурашки? Философ Дугин камня на камне не оставил от культового «Ну, погоди!»: «Один дурачок большой, другой – дурачок маленький»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше