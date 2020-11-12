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Киноафиша Сериалы Пожарная часть 19 Сезоны Сезон 4 Серия 12

Пожарная часть 19 2018 12 серия 4 сезон

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Все серии 4 сезона «Пожарная часть 19»
Ничто не кажется прежним
Сезон 4 / Серия 1 12 ноября 2020
Дикий мир
Сезон 4 / Серия 2 19 ноября 2020
Мы семья
Сезон 4 / Серия 3 3 декабря 2020
Не оглядывайся назад в гневе
Сезон 4 / Серия 4 10 декабря 2020
Вышел из-под контроля
Сезон 4 / Серия 5 17 декабря 2020
Напрасные тренировки
Сезон 4 / Серия 6 11 марта 2021
Учимся летать
Сезон 4 / Серия 7 18 марта 2021
Не заблуждайся, он мой
Сезон 4 / Серия 8 25 марта 2021
Никто не однинок
Сезон 4 / Серия 9 1 апреля 2021
Спаси себя
Сезон 4 / Серия 10 8 апреля 2021
Оно снова начинается
Сезон 4 / Серия 11 15 апреля 2021
Вставай, Вставай
Сезон 4 / Серия 12 22 апреля 2021
Я думаю, что плыву
Сезон 4 / Серия 13 6 мая 2021
Комфортно онемевший
Сезон 4 / Серия 14 20 мая 2021
Скажи ее имя
Сезон 4 / Серия 15 27 мая 2021
Во веки веков, Аминь
Сезон 4 / Серия 16 3 июня 2021
О чем серия

В 4 сезоне 12 серии сериала «Пожарная часть 19» на фоне национальных протестных акций, связанных с чудовищным убийством невооруженного афроамериканца, Майя вызывает на беседу доктора Дайан Льюис. Она хочет проконсультировать членов команды.

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