Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мандалорец и Грогу» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Пожарная часть 19 2018, 6 сезон

Постер к 6-му сезону сериала Пожарная часть 19
Киноафиша Сериалы Пожарная часть 19 Сезоны Сезон 6
Station 19 16+
Оригинальное название Season 6
Название Сезон 6
Премьера сезона 10 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 19
Продолжительность сезона 19 часов 0 минут
О чем 6-й сезон сериала «Пожарная часть 19»

В 6 сезоне сериала «Пожарная часть 19» история команды спасателей из Сиэтла продолжится. Они по-прежнему будут спасать людей, подвергая риску собственную жизнь. Трудовые будни пожарной группы наполнены тяжелыми моментами, но они изо дня в день демонстрируют слаженность и отвагу в самых трудных ситуациях. Кроме решения рабочих вопросов герои улаживают и личные проблемы. Бен Уоррен, который начинал карьеру в качестве медика, стал борцом с огненной стихией. Герой прошел обучение и поступил на службу в пожарное отделение. Салливан и Энди поссорились, зато Вик и Тео начали сближаться.  

Рейтинг сериала

6.9
Оцените 12 голосов
7.1 IMDb

Список серий сериала Пожарная часть 19

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Пустяки, которые вы совершаете вместе The Little Things You Do Together
Сезон 5 Серия 11
10 марта 2022
Крутись и кричи Twist And Shout
Сезон 6 Серия 1
6 октября 2022
Всем есть что скрывать, кроме меня и моей обезьянки Everybody's Got Something to Hide Except Me and My Monkey
Сезон 6 Серия 2
13 октября 2022
Танец со связанными руками Dancing With Our Hands Tied
Сезон 6 Серия 3
20 октября 2022
Демоны Demons
Сезон 6 Серия 4
27 октября 2022
Собрать по кусочкам Pick Up The Pieces
Сезон 6 Серия 5
3 ноября 2022
Все говорят не надо Everybody Says Don't
Сезон 6 Серия 6
10 ноября 2022
Мы строим, потом ломаем We Build Then We Break
Сезон 6 Серия 7
23 февраля 2023
Я знаю одно место I Know A Place
Сезон 6 Серия 8
2 марта 2023
Приходи как есть Come As You Are
Сезон 6 Серия 9
9 марта 2023
Даже лучше, чем настоящая вещь Even Better Than the Real Thing
Сезон 6 Серия 10
16 марта 2023
Могу ли я оставить тебя? Could I Leave You?
Сезон 6 Серия 11
23 марта 2023
Никогда тебя не брошу Never Gonna Give You Up
Сезон 6 Серия 12
30 марта 2023
Это все сломается It's All Gonna Break
Сезон 6 Серия 13
6 апреля 2023
Вытащи все это наружу Get It All Out
Сезон 6 Серия 14
13 апреля 2023
Что вы готовы потерять What Are You Willing to Lose
Сезон 6 Серия 15
20 апреля 2023
Грязное белье Dirty Laundry
Сезон 6 Серия 16
4 мая 2023
Все то, что я сделал All These Things That I've Done
Сезон 6 Серия 17
11 мая 2023
Гламурная жизнь Glamorous Life
Сезон 6 Серия 18
18 мая 2023
График выхода всех сериалов
Всегда отваливалась и царапала эмаль на чугуне: зачем в советских ванных клали плитку 15x15
Почему в СССР все пододеяльники были с ромбом посередине, а сейчас — нет: секрет, который к моде не имеет отношения
Наглые яжематери придумали хитрый способ «отжать» в поезде нижнюю полку: проводники уже устали от этих сцен (и я тоже)
Второй сезон сериала по «Оно» покажет то, чего в книге не было: Кинг уже дал добро — Пеннивайз окончательно сорвется с цепи
Ни одна новинка НТВ, «Кинопоиска» и Okko не добилась такого: сериал про новую Шарапову дышит в затылок «Пацанам», «Извне» и «Эйфории»
«Хлопнуть по рюмашке» не предлагаю, но тест по «Покровским воротам» пройти советую: 5 вопросов сложных, 1 – легче не придумаешь
Идею «Маши и Медведя» создатель мультика подсмотрел у американцев, а вот кто стал реальным прототипом озорной девочки
«Такого сгустка глупых героев не видала никогда»: зрители жестко разнесли новый сезон «Изгоя» на Пятом — «Просто клоунада какая-то»
А теперь «Горбатый»! Пять «Запорожцев», которые засветились в советском кино — вспомните хоть один из них?
Что должно умереть – умереть не может: 3 сезон «Дома дракона» в гробу видал книги Мартина – звезда проболталась, что на канон плевать
Новинка вот-вот подвинет «Темного рыцаря» и даже «Гарри Поттера» — $700 млн уже в кармане, а впереди еще премьера в России
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше