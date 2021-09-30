Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пропасть» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Пожарная часть 19 2018, 5 сезон

Постер к 5-му сезону сериала Пожарная часть 19
Киноафиша Сериалы Пожарная часть 19 Сезоны Сезон 5
Station 19 16+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 30 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 17
Продолжительность сезона 17 часов 0 минут
О чем 5-й сезон сериала «Пожарная часть 19»

В 5 сезоне сериала «Пожарная часть 19» группа мужчин и женщин, которые известны своими героическими похождениями, оказываются в новой для них реальности. Герои, не уклоняясь от актуальных событий в мире, начинают борьбу с пандемией коронавируса, а также то и дело сталкиваются с расовой дискриминацией и жестокостью сотрудников полиции. Пожарных Сиэтла ожидает череда новых испытаний и драматических поворотов: Дин, например, пытается справиться со своими чувствами, а Трэвис тем временем разжигает давнее пламя.

Рейтинг сериала

6.9
Оцените 12 голосов
7.1 IMDb

Список серий сериала Пожарная часть 19

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Феникс из пламени Phoenix from the Flame
Сезон 5 Серия 1
30 сентября 2021
Не чувствую своего лица Can't Feel My Face
Сезон 5 Серия 2
7 октября 2021
Чертовски жарко Too Darn Hot
Сезон 5 Серия 3
14 октября 2021
Все или ничего 100% or Nothing
Сезон 5 Серия 4
21 октября 2021
То, что мы потеряли в огне Things We Lost in the Fire
Сезон 5 Серия 5
11 ноября 2021
Маленькая девочка грустит Little Girl Blue
Сезон 5 Серия 6
18 ноября 2021
Дом - не дом A House Is Not a Home
Сезон 5 Серия 7
9 декабря 2021
Ты - это все, чего я хочу на Рождество All I Want For Christmas Is You
Сезон 5 Серия 8
16 декабря 2021
Начал с самого дна Started from the Bottom
Сезон 5 Серия 9
24 февраля 2022
В поисках призрака Searching for the Ghost
Сезон 5 Серия 10
3 марта 2022
На моем дереве In My Tree
Сезон 5 Серия 12
17 марта 2022
Холодная голубая сталь и сладкий огонь Cold Blue Steel and Sweet Fire
Сезон 5 Серия 13
24 марта 2022
Один в темноте Alone in the Dark
Сезон 5 Серия 14
31 марта 2022
Когда вечеринка закончится When the Party's Over
Сезон 5 Серия 15
7 апреля 2022
Смерть и Дева Death and the Maiden
Сезон 5 Серия 16
5 мая 2022
Дорога, по которой ты не пошел The Road You Didn't Take
Сезон 5 Серия 17
12 мая 2022
Продраться сквозь радиоактивные осадки Crawl Out Through the Fallout
Сезон 5 Серия 18
19 мая 2022
График выхода всех сериалов
«Выйдите из машины» — спокойно, это еще не приговор: вот что говорит гаишник, когда дела реально плохи
Узнал, как в СССР гладили одежду без утюга – попробовал и округлил глаза: вышло не хуже, чем с дорогущим отпаривателем
Наглые яжематери придумали хитрый способ «отжать» в поезде нижнюю полку: проводники уже устали от этих сцен (и я тоже)
Ни одна новинка НТВ, «Кинопоиска» и Okko не добилась такого: сериал про новую Шарапову дышит в затылок «Пацанам», «Извне» и «Эйфории»
«Такого сгустка глупых героев не видала никогда»: зрители жестко разнесли новый сезон «Изгоя» на Пятом — «Просто клоунада какая-то»
Второй сезон сериала по «Оно» покажет то, чего в книге не было: Кинг уже дал добро — Пеннивайз окончательно сорвется с цепи
Идею «Маши и Медведя» создатель мультика подсмотрел у американцев, а вот кто стал реальным прототипом озорной девочки
А теперь «Горбатый»! Пять «Запорожцев», которые засветились в советском кино — вспомните хоть один из них?
«Хлопнуть по рюмашке» не предлагаю, но тест по «Покровским воротам» пройти советую: 5 вопросов сложных, 1 – легче не придумаешь
Новинка вот-вот подвинет «Темного рыцаря» и даже «Гарри Поттера» — $700 млн уже в кармане, а впереди еще премьера в России
После титров мини-детектива Netflix с оценкой 7.6 у меня началась ломка: «3 серии болтовни, но я залип и даже забыл про еду»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше