В 4 сезоне 13 серии сериала «Пожарная часть 19» протестные акции, связанные с расправой над темнокожим, приобрели национальный массовый характер и вылились на улицы. Перед Беном и Дином встают непростые задачи после банкета Коалиции черных бойцов.
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