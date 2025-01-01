Меню
Цитаты из сериала Демон

Ким Шин [рассказ] Масса не пропорциональна объему. Девочка такая маленькая, как фиалка. Девочка, которая движется, как лепесток цветка, влечет меня с большей силой, чем Земля. В этот момент, как яблоко Ньютона, я покатился к ней, не останавливаясь, пока не упал на нее с глухим ударом. С глухим ударом. Мое сердце прыгало между небом и землей. Это была моя первая любовь.
Kim Shin Каждый момент, который я провел с тобой, сиял. Потому что погода была хорошей, потому что погода была плохой и потому что погода была достаточно хорошей. Мне нравился каждый момент этого.
Ji Eun Tak [Плача] Помни! Ты должна помнить! Его зовут Ким Син. Он высокий, с грустной улыбкой. Он придёт как дождь. Как первый снег. Он сдержит обещание. Помни! Ты должна помнить! Ты — его невеста.
Kim Shin Однажды, спустя 100 лет, когда погода будет хорошей, надеюсь, я смогу сказать ей, что она была моей первой любовью. Я прошу у небес разрешения.
Kim Shin Отчаяние человека может открыть любую дверь. Возможно, время от времени одна из этих дверей становится переменной в Божьем плане.
Ji Eun Tak [к Ким Шину] Если поймаешь падающий кленовый лист, ты влюбишься в того, с кем идешь. Как говорят, ты женишься на своей первой любви, если поймаешь падающий цветок вишни.
Kim Shin Если ты веришь в невидимого бога, почему не можешь поверить в отчаяние людей? Это то, что люди называют волей — силой изменять свои судьбы.
Samshin Почему ты не создал идеальный мир без греха с самого начала?
Yoo Deok Hwa Тогда никто бы не искал всемогущего.
Yoo Deok Hwa Всевышний просто задаёт вопросы. Судьба — это вопрос, который я бросаю. Ты можешь найти ответ.
