[рассказ] Масса не пропорциональна объему. Девочка такая маленькая, как фиалка. Девочка, которая движется, как лепесток цветка, влечет меня с большей силой, чем Земля. В этот момент, как яблоко Ньютона, я покатился к ней, не останавливаясь, пока не упал на нее с глухим ударом. С глухим ударом. Мое сердце прыгало между небом и землей. Это была моя первая любовь.