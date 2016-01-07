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Постер сериала Магазинчик сладостей
Постер сериала Магазинчик сладостей
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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2 постера
Киноафиша Сериалы Магазинчик сладостей

Магазинчик сладостей (2016 - 2018)

Dagashi Kashi 18+
Год выпуска 2016
Страна Япония
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 25 минут
Телеканал TBS
Продолжительность сериала 10 часов 0 минут

О чем сериал

Вот уже девять поколений семья Cикада держит в сельской местности небольшой магазин традиционных японских конфет дагаси. Нынешний владелец лавки Ё Сикада переживает, что его сын Коконоцу, начинающий мангака, категорически отказывается унаследовать семейный бизнес. Ситуация принимает неожиданный оборот с приездом Хотару Сидарэ — эксцентричной наследницы кондитерской империи Shidare Corporation. Хотару хочет, чтобы отец Коконоцу уехал с ней и работал в её компании. Старший Сикада соглашается, но при одном условии: Хотару должна убедить Коконоцу взять на себя управление магазином.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Кэидзи Фудзивара You Shikada
Ayana Taketatsu Hotaru Shidare
Manami Numakura Saya Endou
Atsushi Abe Kokonotsu Shikada
Tatsuhisa Suzuki Tou Endou
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.1 IMDb
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Сезоны
Магазинчик сладостей - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2016, 12 эпизодов
 
Магазинчик сладостей - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2018, 12 эпизодов
 
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