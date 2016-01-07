Вот уже девять поколений семья Cикада держит в сельской местности небольшой магазин традиционных японских конфет дагаси. Нынешний владелец лавки Ё Сикада переживает, что его сын Коконоцу, начинающий мангака, категорически отказывается унаследовать семейный бизнес. Ситуация принимает неожиданный оборот с приездом Хотару Сидарэ — эксцентричной наследницы кондитерской империи Shidare Corporation. Хотару хочет, чтобы отец Коконоцу уехал с ней и работал в её компании. Старший Сикада соглашается, но при одном условии: Хотару должна убедить Коконоцу взять на себя управление магазином.