О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Магазинчик сладостей
Сезоны
Магазинчик сладостей, список сезонов
Dagashi Kashi
18+
Год выпуска
2016
Страна
Япония
Эпизод длится
25 минут
Телеканал
TBS
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
6.1
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Магазинчик сладостей»
Сезон 1 / Season 1
12 эпизодов
7 января 2016 - 31 марта 2016
Сезон 2 / Season 2
12 эпизодов
11 января 2018 - 29 марта 2018
