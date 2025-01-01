Меню
Магазинчик сладостей, список сезонов

Dagashi Kashi 18+
Год выпуска 2016
Страна Япония
Эпизод длится 25 минут
Телеканал TBS

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.1 IMDb
Список сезонов сериала «Магазинчик сладостей»
Магазинчик сладостей - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
12 эпизодов 7 января 2016 - 31 марта 2016
 
Магазинчик сладостей - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
12 эпизодов 11 января 2018 - 29 марта 2018
 
