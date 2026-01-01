Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Призрак в клетке»
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Актеры сериала «Мария Терезия»
Вся информация о сериале
Войтех Котек
Vojtech Kotek
Stefanie Reinsperger
Урсула Штраусс
Ursula Strauss
Мари-Луиз Штокингер
Marie-Luise Stockinger
Аарон Фриш
Aaron Friesz
Зузана Стивинова
Zuzana Stivínová
Фриц Карл
Fritz Karl
Татьяна Паугофова
Tatiana Pauhofová
Дэвид Швеглик
David Švehlík
Peter Kocis
Карл Маркович
Karl Markovics
Зузана Маурери
Zuzana Mauréry
Золтан Ратоти
Zoltán Rátóti
Станислав Майер
Stanislav Majer
Ленка Власакова
Lenka Vlasáková
Марош Крамар
Maros Kramár
Dominik Warta
Александр Барта
Alexander Barta
Юлия Штембергер
Julia Stemberger
Сабина Ройкова
Sabina Rojková
Балин Адорьяни
Bálint Adorjáni
Мартин Пехлат
Martin Pechlát
Корнелиус Обоня
Cornelius Obonya
Иржи Дворжак
Jiří Dvořák
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