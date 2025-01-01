Меню
Звездный путь: Дискавери, список сезонов

Star Trek: Discovery 18+
Год выпуска 2017
Страна США
Эпизод длится 60 минут
Телеканал CBS

Рейтинг сериала

5.3
Оцените 11 голосов
7 IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Звездный путь: Дискавери»
Звездный путь: Дискавери - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
15 эпизодов 24 сентября 2017 - 11 февраля 2018
 
Звездный путь: Дискавери - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
14 эпизодов 17 января 2019 - 18 апреля 2019
 
Звездный путь: Дискавери - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
13 эпизодов 15 октября 2020 - 7 января 2021
 
Звездный путь: Дискавери - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
13 эпизодов 18 ноября 2021 - 17 марта 2022
 
Звездный путь: Дискавери - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
10 эпизодов 4 апреля 2024 - 30 мая 2024
 
