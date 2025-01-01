Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Киноафиша
Сериалы
Звездный путь: Дискавери
Сезоны
Звездный путь: Дискавери, список сезонов
Star Trek: Discovery
18+
Год выпуска
2017
Страна
США
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
CBS
Рейтинг сериала
5.3
Оцените
11
голосов
7
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Звездный путь: Дискавери»
Сезон 1 / Season 1
15 эпизодов
24 сентября 2017 - 11 февраля 2018
Сезон 2 / Season 2
14 эпизодов
17 января 2019 - 18 апреля 2019
Сезон 3 / Season 3
13 эпизодов
15 октября 2020 - 7 января 2021
Сезон 4 / Season 4
13 эпизодов
18 ноября 2021 - 17 марта 2022
Сезон 5 / Season 5
10 эпизодов
4 апреля 2024 - 30 мая 2024
Венди и ксеноморфы объединились: чем закончился 1 сезон «Чужой: Земля» и что будет во 2-м? Осторожно, тут много спойлеров
Чем на самом деле занимаются выпускники Хогвартса после учебы? Ответ разочарует фанатов
Этот сериал НТВ триумфально статанул, а закончился разочарованием — почему фанаты называют его финал предательством?
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
Звезда «Игры престолов» сыграет главную роль в будущей приключенческой драме — она основана на всем известной легенде
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
«Горбатая лошадь» или «Необычный вор»: сможете угадать 5 фильмов СССР по иностранным переводам названий? (тест)
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667