Новости о сериале «Звездный путь: Дискавери»

Paramount+ готовит фильм по «Звездному пути» с Мишель Йео в главной роли
Paramount+ готовит фильм по «Звездному пути» с Мишель Йео в главной роли Изначально проект задумывался в формате сериала.
19 апреля 2023 15:08
Сериал «Звездный путь: Дискавери» завершится пятым сезоном
Сериал «Звездный путь: Дискавери» завершится пятым сезоном Создатели шоу собираются провести дополнительные съемки финальных серий.
3 марта 2023 16:00
Телевселенная «Звездный путь»: вышли трейлер «Пикара» и тизер «Дискавери»
Телевселенная «Звездный путь»: вышли трейлер «Пикара» и тизер «Дискавери» Также появились новые сведения об актерских составах и тизер «Протозвезды».
11 октября 2022 09:16
Paramount+ объявил о продлении трех сериалов из франшизы «Звездный путь»
Paramount+ объявил о продлении трех сериалов из франшизы «Звездный путь» Кроме того, объявлена дата премьеры второго сезона «Звездного пути: Пикар».
19 января 2022 15:09
Четвертый сезон «Звездного пути: Дискавери» получил дату премьеры
Четвертый сезон «Звездного пути: Дискавери» получил дату премьеры Также появился первый кадр. 
9 сентября 2021 16:57
