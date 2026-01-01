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Саундтреки сериала «Звездный путь: Дискавери»

Музыка из сериала «Звездный путь: Дискавери» Вся информация о сериале
Star Trek: Discovery (Season 4) [Original Series Soundtrack]
Star Trek: Discovery (Season 4) [Original Series Soundtrack] 32 композиции. Jeff Russo, Annabelle Wallis
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Название Исполнитель / Композитор Время
1 Kwejian Destroyed Jeff Russo 1:20
2 Angry Butterfly People Jeff Russo 4:01
3 Running From Alshain Jeff Russo 4:17
4 Reopening the Academy Jeff Russo 3:20
5 Gray’s New Body Jeff Russo 2:36
6 Michael Guides Book Jeff Russo 3:12
7 Book Breaks Down Jeff Russo 2:27
8 J’Vini Threatens Jeff Russo 2:06
9 J’Vini’s Story Jeff Russo 3:44
10 Saving the Abronians Jeff Russo 2:26
11 Kaminar Sea Frogs Jeff Russo 1:06
12 Saving Adira Jeff Russo 3:46
13 Tarka Jeff Russo 0:48
14 Tarka’s Theory Jeff Russo 2:10
15 Hugh and Kovich Jeff Russo 3:11
16 Tarka’s Model Jeff Russo 2:37
17 Family Tree Jeff Russo 2:19
18 Trying To Abort Jeff Russo 2:29
19 Just Michael Jeff Russo 1:49
20 The Poker Game Jeff Russo 2:52
21 Let’s End It Jeff Russo 2:51
22 Saru Opens Up To T’Rina Jeff Russo 1:50
23 Hallucinations Jeff Russo 2:13
24 Its the Dust Jeff Russo 2:25
25 In the Nursery Jeff Russo 4:38
26 The Evacuation Jeff Russo 2:39
27 One Way Out Jeff Russo 1:38
28 Abandon Ship Jeff Russo 1:51
29 DMA Stopped Jeff Russo 2:46
30 Book Talks To 10C / Going Home Jeff Russo 5:13
31 Wrap Up Jeff Russo 4:30
32 Zora Sings Stormy Weather Annabelle Wallis / Harold Arlen, Ted Koehler 1:13
Доступен список песен из сериала «Звездный путь: Дискавери» (2017) на портале о кино «Киноафиша». Популярные саундтреки из сериала «Звездный путь: Дискавери» на разных языках бесплатны для онлайн прослушивания.
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