Герои полюбившихся детективов, снятого по романам Анны Малышевой, снова берутся за расследование. Необычный дуэт следователя Андрея Грекова и художницы Александры Корзухиной на этот раз пытается выйти на след убийцы известного коллекционера антиквариата. Прибыв на место преступления, детективы обнаружили, что дом жертвы просто заполнен старинными вещами и редкими драгоценностями, однако, прислуга утверждает, что ничего не пропало. Версия убийства с целью ограбления потихоньку расплывается. Греков и Корзухина рассматривают новую версию – мотивом могла быть некая страшная семейная тайна. Что же произошло на самом деле, выяснить будет очень сложно, ведь убийца не оставил ни единого следа.