Отель «Толедо» (2019 - 2019)

Otel «Toledo» 18+
Год выпуска 2019
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность сериала 3 часа 0 минут

О чем сериал

Герои полюбившихся детективов, снятого по романам Анны Малышевой, снова берутся за расследование. Необычный дуэт следователя Андрея Грекова и художницы Александры Корзухиной на этот раз пытается выйти на след убийцы известного коллекционера антиквариата. Прибыв на место преступления, детективы обнаружили, что дом жертвы просто заполнен старинными вещами и редкими драгоценностями, однако, прислуга утверждает, что ничего не пропало. Версия убийства с целью ограбления потихоньку расплывается. Греков и Корзухина рассматривают новую версию – мотивом могла быть некая страшная семейная тайна. Что же произошло на самом деле, выяснить будет очень сложно, ведь убийца не оставил ни единого следа.
 

В ролях
В ролях
Елена Великанова
Елена Великанова
Максим Щеголев
Максим Щеголев
Валерий Сторожик
Елена Коренева
Елена Коренева
Владимир Фекленко
Денис Бургазлиев
Денис Бургазлиев
Все актеры и съемочная группа

Сезоны
Отель «Толедо» - Сезон 1 Сезон 1
2019, 4 эпизода
 
