Фильмография
Вероника Лысакова
Veronika Lysakova
Вероника Лысакова
Вероника Лысакова
Veronika Lysakova
Дата рождения
1 марта 1994
Возраст
31 год
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Белая Церковь, Украина
В каком театре играет
Театр на Малой Ордынке
Популярные фильмы
7.0
Волчок
(2009)
0.0
Частная жизнь
(2021)
0.0
Женись на мне
(2022)
Фильмография Вероника Лысакова
Актриса
14
Последнее желание
мелодрама
2025, Россия
Снежный папа
мелодрама
2025, Россия
Когда любовь совсем не ждешь
мелодрама
2024, Россия
Солнечный зайчик
драма
2024, Россия
Женить нельзя рассорить
мелодрама
2023, Россия
Угнанная невеста
мелодрама
2023, Россия
Женись на мне
комедия, мелодрама
2022, Россия
Анна и тайна ядов
детектив
2022, Россия
Без памяти
драма, комедия, мелодрама
2022, Россия
Частная жизнь
драма
2021, Россия
Бабушка на сносях
мелодрама
2011, Россия
Серафима прекрасная
мелодрама
2011, Россия
7
Волчок
Volchok
драма
2009, Россия
Смотреть трейлер
Сезон открытий
Sezon otkrytiy
семейный, приключения
2008, Россия / Украина
