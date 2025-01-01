Меню
Вероника Лысакова
Вероника Лысакова Veronika Lysakova
Дата рождения
1 марта 1994
Возраст
31 год
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Белая Церковь, Украина
Волчок 7.0
Волчок (2009)
Частная жизнь 0.0
Частная жизнь (2021)
0.0
Женись на мне (2022)

Жанр
Год
Последнее желание
Последнее желание
мелодрама 2025, Россия
Снежный папа
Снежный папа
мелодрама 2025, Россия
Когда любовь совсем не ждешь
Когда любовь совсем не ждешь
мелодрама 2024, Россия
Солнечный зайчик
драма 2024, Россия
Женить нельзя рассорить
Женить нельзя рассорить
мелодрама 2023, Россия
Угнанная невеста
Угнанная невеста
мелодрама 2023, Россия
Женись на мне
комедия, мелодрама 2022, Россия
Анна и тайна ядов
Анна и тайна ядов
детектив 2022, Россия
Без памяти
Без памяти
драма, комедия, мелодрама 2022, Россия
Частная жизнь
Частная жизнь
драма 2021, Россия
Бабушка на сносях
Бабушка на сносях
мелодрама 2011, Россия
Серафима прекрасная
Серафима прекрасная
мелодрама 2011, Россия
Волчок 7
Волчок Volchok
драма 2009, Россия
Сезон открытий Sezon otkrytiy
семейный, приключения 2008, Россия / Украина
