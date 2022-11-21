Меню
Постер сериала Плен
Плен

Плен (2022 - 2025)

Esaret 18+
Год выпуска 2022
Страна Турция
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Kanal D
Продолжительность сериала 464 часа 10 минут

О чем сериал

Орхун Демирханлы происходит из влиятельной семьи, где не принято проявлять теплоту и любовь. Его мать Афифе всегда была холодна, отец погиб, а в доме помимо Орхуна выросла его сестра-близнец Нихан и младшая сестра Нуршах. Однажды Нихан, работающая врачом-волонтёром в Эритрее, перестаёт выходить на связь. Орхун отправляется на её поиски и знакомится с молодой женщиной Хирой, попавшей в плен к торговцам людьми. Орхун узнаёт, что его сестру отравила местная банда, а яд ей дала именно Хира. Опустошённый ужасной новостью, Орхун разрабатывает план мести: он возвращает Хиру в Турцию и подвергает её новым страданиям. Осложнения возникают, когда раскрываются семейные тайны, и Орхун решает взять Хиру в жёны, чтобы досадить своей одержимой статусом матери. 

В ролях
В ролях
Cenk Torun
Mahassine Merabet
Melahat Abbasova
Esra Demirci
Ali Yagiz Durmus
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

6.3 IMDb
Сезоны
Плен - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 160 эпизодов
 
Плен - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2023, 218 эпизодов
 
Плен - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2024, 179 эпизодов
 
Кадры из сериал
