Орхун Демирханлы происходит из влиятельной семьи, где не принято проявлять теплоту и любовь. Его мать Афифе всегда была холодна, отец погиб, а в доме помимо Орхуна выросла его сестра-близнец Нихан и младшая сестра Нуршах. Однажды Нихан, работающая врачом-волонтёром в Эритрее, перестаёт выходить на связь. Орхун отправляется на её поиски и знакомится с молодой женщиной Хирой, попавшей в плен к торговцам людьми. Орхун узнаёт, что его сестру отравила местная банда, а яд ей дала именно Хира. Опустошённый ужасной новостью, Орхун разрабатывает план мести: он возвращает Хиру в Турцию и подвергает её новым страданиям. Осложнения возникают, когда раскрываются семейные тайны, и Орхун решает взять Хиру в жёны, чтобы досадить своей одержимой статусом матери.