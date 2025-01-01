На сон грядущий — плохая идея: 22 крутых мини-сериала с высоким рейтингом, из-за которых вы точно не уснете

Так кому же в итоге принадлежит душа Аластора в «Отеле Хазбин»: финальную драму с Рози перенесли на 3 сезон

Премьера уже 17 декабря: Люси идет мстить отцу, а в новом трейлере «Фоллаута» внезапно появляется Маколей Калкин (видео)

«На 10 баллов из 10!»: новый мини-сериал от Netflix неожиданно стал №1 уже в девяти странах — 4 млн зрителей не могут оторваться от экрана

«Погоди, Петенька, остался рядок и петелька»: вспомните 5 фильмов СССР по героиням, вяжущим в кадре (тест)

«Лучшая история»: спецвыпуск «Леди Баг» с 8,5 баллами внезапно переплюнул весь сериал — новые герои требуют отдельного спин-оффа

«В совершенно другой лиге»: ИИ сравнил интеллект Ганнибала и Декстера — самый умный маньяк на ТВ одержал безоговорочную победу

Джесси Пинкман не доехал до Аляски: этот забытый сериал не связан с «Во все тяжкие», но Аарон Пол здесь «доиграл» ту же самую роль

«Ты замечательно идёшь! Только ...»: сможете продолжить 5 цитат из «Вокзала для двоих» без ошибок? (тест)

«Трагический, но мне нравится»: этот военный фильм СССР – любимый у Марии Кожевниковой, не зря рейтинг 8.4